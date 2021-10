Nouveau visage pour la place JB de la Salle

A la croisée des rues Saint-Gervais et Nicolas Mesnager, la place Jean-Baptiste de la Salle va connaître une véritable métamorphose. Le projet est en train de prendre sa forme définitive. Une réunion publique était organisée le mercredi 18 mai pour présenter aux Rouennais son futur visage.



Le souhait des riverains

Tout est parti de la volonté des habitants et du conseil de quartier des Coteaux ouest de voir remodeler les lieux. “Un premier projet, qui à l’époque n’avait pas abouti, avait déjà été abordé en 2006”, se souvient Bruno Bertheuil. Aujourd’hui, la place Jean-Baptiste de la Salle laisse peu de place aux piétons. L’espace ombragé d’arbres sert plus souvent de canisette aux chiens que de lieu de repos, ou de promenade. Pour assurer la propreté du site, le sol actuel sera remplacé par un revêtement facilement lavable. Renforcer la sécurité du piéton à un endroit où la circulation est dense est l’une des priorités. “Nous allons créer un plateau, au niveau de la place, pour que les automobilistes se sentent dans un espace différent, et fassent davantage attention aux piétons”.

Si le nouveau projet prévoit l’abattage d’une partie de la végétation actuelle, les arbres y gardent néanmoins une place de choix. La future place sera plus ouverte sur l’environnement urbain tout en conservant un caractère paysager. “La colonne publicitaire devrait être conservée. Les habitants en ont fait la demande lorsque nous avons évoqué ce sujet, car ils estiment qu’elle évite l’affichage sauvage.” Enfin, les travaux ne supprimeront pas de place de stationnement.

Le début des travaux est fixé en mars 2012. Un budget de 100 000 € a été alloué pour rajeunir cette place, qui devrait arborer son nouveau visage à l’été 2012.