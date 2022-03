Duclair. L'école des garçons bientôt un lieu de culture

Le toit de l'école des garçons de Duclair (Seine-Maritime) sera livré vendredi 8 novembre 2019. Première étape, la plus urgente, des travaux qui s'engagent sur l'établissement de la fin du XIXe siècle. Il n'y avait plus eu de rénovation d'envergure sur les bâtiments depuis plus de 30 ans. Seulement quelques réparations et l'entretien minimum, pour laisser les lieux hors d'eau pour les quelques associations qui l'occupent.

Mais pas question de laisser mourir ce lieu, symbolique pour les Duclairois, bien que d'un intérêt architectural limité. "Le bâtiment est sain", précisent les services de la ville. "Il n'y a pas à Duclair de lieu d'expression culturelle", constate de son côté le maire, Jean Delalandre. La ville s'est ainsi rapprochée de l'Esadhar, l'École supérieure d'art et de design du Havre et de Rouen, qui a investi l'école au mois de mai 2019 pour son festival Une saison graphique. "C'était une expo très sympa, un peu façon friche", détaille l'élu séduit. D'où l'idée de faire évoluer l'école des garçons en un lieu de rencontres culturelles permanent, avec la volonté qu'il soit vivant et modulable. "On pourrait avoir des résidences d'artistes ou des expositions temporaires", note par exemple Jean Delalandre. Les associations locales, dont celle de peinture, seront aussi invitées à s'emparer des lieux, comme les acteurs culturels locaux que sont la Maison des jeunes et de la culture, le théâtre ou l'école de musique.

De la médiation scolaire

La proximité des établissements scolaires, avec une école de 300 élèves et un collège de 680 élèves juste à côté, en fait aussi un lieu idéal pour la médiation scolaire. Mais le maire espère bien que le projet fini permettra un rayonnement au-delà des frontières de Duclair. Pour l'heure, la toiture est terminée et étanche, grâce aux financements du Département, de la Métropole et de l'État, "ce qui prouve que notre projet n'est pas si mauvais". Le reste des travaux se décidera à mesure que le projet se précisera. 2 000 m2 de terrain sont disponibles s'il fallait agrandir, mais, élections obligent en mars 2020, ce sera le problème de la prochaine équipe municipale.