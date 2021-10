Il était 20h58 hier, mercredi 25 mai, lorsque les pompiers ont été appelé à la résidence "Les Orchidées", où un feu s'était déclaré dans un appartement. Vu l'ampleur de l'incendie, cinq centre d'incendie et secours ont été mobilisés sur les lieux. Dix personnes ont été blessées légèrement et deux gravement. Plusieurs appartements ont été endommagés. On ne sait pas encore comment l'incendie est parti.