Insolite. Les meilleurs départements pour survivre à une attaque de zombies : où se situent les Normands ?

Après avoir vu de (faux) zombies au Mont Saint-Michel à l'occasion du tournage du spin-off de Walking Dead, certains se demandent peut-être comment la Normandie pourrait faire face à une apocalypse zombie.

C'est Rentola, une plateforme de mise en relation entre locataires et propriétaires de logements qui a simulé cette attaque zombie et tenté de mettre le doigt sur le département qui offre le plus de chances de survie.

Pour ce faire, cinq catégories ont été prises en compte : la vulnérabilité, les cachettes, la sécurité, la mobilité et les approvisionnements. Parmi elles, des indicateurs qui permettraient de faire face (ou d'aggraver) une contagion zombie : la densité de population, les logements vacants, le nombre de décès quotidiens, mais aussi le nombre de postes de police ou de pharmacies.

Quid de la Normandie ?

Les meilleurs départements pour y faire face sont, sur le podium, les Bouches-du-Rhône, la Lozère et les Hautes-Alpes. À l'inverse, peu de chances de survie du côté de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de l'Oise. De façon générale, Paris et les zones alentour sont celles où les populations auraient le moins de chance de survie.

Il faut faire considérablement défiler le curseur avant de pouvoir apercevoir les départements normands au classement : c'est le Calvados qui prend la première place du podium régional mais arrive 34e au niveau national, suivi de la Seine-Maritime à la 44e place, de la Manche à la 48e place, de l'Eure à la 51e place et de l'Orne à la 56e place… sur 94. Nous voilà prévenus !