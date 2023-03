Orne. Des zombies et des survivants s'affrontent dans un ancien orphelinat

Le lycée Giel Don Bosco, à Giel-Courteilles, servira de décor à une course post-apocalyptique le samedi 1er avril. "Au milieu des bâtiments sinueux, autour des ateliers mécaniques et agricoles, au pied de l'ancien orphelinat, dans les bois du domaine… Le premier avril, les zombies seront partout", annoncent les organisateurs de Zomb'in the Dark, une course d'orientation sur le thème des morts-vivants.

Survivants et zombies s'affronteront dans une course nocturne

Deux camps s'affronteront dans ce jeu en conditions réelles : les survivants doivent trouver des balises disséminées sur la zone de jeu à l'aide d'une carte et d'une "fiche mission", tout en évitant de perdre les vies qu'ils portent à la ceinture et en réalisant la mission dans un temps donné. Les zombies, eux, sont chargés d'effrayer les survivants et de leur arracher ces vies portées à la ceinture.

Les organisateurs, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, organisent des courses partout en France, dans des lieux toujours insolites : un quartier désert à Reims (Marne), dans des souterrains à la Défense à Paris, ou encore dans un fort militaire à Lyon (Rhône).

Pour la course d'orientation du samedi 1er avril, les hostilités se tiendront au lycée Giel Don Bosco, situé dans un ancien orphelinat à Giel-Courteilles. Déjà victime de son succès, l'événement affiche complet du côté des zombies, mais quelques places subsistent chez les survivants.

Pratique. Course d'orientation Zomb'in The Dark. Lycée Giel Don Bosco, à Giel-Courteilles. Le samedi 1er avril à partir de 21 heures. Tarif survivants : 30 euros + frais de billetterie.