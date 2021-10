Opéra : les larmes de Jenufa

Pour son dernier opéra de la saison, le Théâtre des Arts a choisi une oeuvre du compositeur Janacek, souvent appelé le Puccini tchèque : Jenufa.

Cet opéra en trois actes, créé en 1904 est ici mis en scène par Friedrich Meyer-Ortel. Il prend place dans les rues et les maisons d’un village morave. C’est l’histoire de Jenufa, une jeune et jolie fille, séduite puis abandonnée par son amant lorsqu’elle lui apprend qu’elle porte son enfant. Défigurée par un amoureux jaloux, elle perdra son enfant, tué par sa belle-mère qui craint que la honte et l’humiliation ne rejaillissent sur elle et toute sa famille.

C’est une sorte de fait divers que retrace ici le compositeur. Mais sublimé par la beauté de sa musique qui fait entrer le spectateur dans l’âme des personnages qui vivent et souffrent sur scène. Vécu par les artistes qui sont sur scène, comme le démontre le témoignage de Barbara Haveman, dans le rôle de Jenufa.



Pratique. Jenufa, de Janacek, Théâtre des Arts, vendredi 27 mai, à 20h ; dimanche 29 mai, à 11h ; mardi 31 mai, à 20h. Billetterie au 0810 811 116.