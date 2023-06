[Photos + vidéo] Manche. Au château de Carneville, le tournage d'un film dédié à Wonder Woman à l'époque du Débarquement

Présente dans les dessins animés ou bandes dessinées, et dans le film sorti en 2017, la super héroïne Wonder Woman jouée par l'actrice Louise Molinaro sera aussi à découvrir dans un long court-métrage d'environ trente minutes. La scène se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale au moment du Débarquement en 1944.

Les équipes de tournage sont mobilisées.

Le Nord-Cotentin séduit

La majorité des scènes de tournage du film a eu lieu dans la Manche. Après le château des Ravalet à Tourlaville en 2021, l'édifice de Carneville sauvé de la mérule par le loto du Patrimoine et Stéphane Bern, accueille durant quinze jours, jusqu'à jeudi 15 juin, des équipes de tournage. Puis direction la batterie du Holdy, à Sainte-Marie-du-Mont et enfin les ruines du château de Fontenay-sur-Mer.

Le propriétaire du château de Carneville Guillaume Garbe n'a pas hésité une seule seconde pour accueillir ces 40 à 50 personnes toutes bénévoles dans la réalisation de ce beau projet.

🔴 Après #Tourlaville en 2021, au tour du château de #Carneville d'accueillir pendant une dizaine de jours les équipes de tournage du fan-film Wonder Woman 1944 #Cherbourg #Manche #Normandie pic.twitter.com/KzGZdcjXRu — Tendance Ouest 50 (@tendanceouest50) June 12, 2023

Sortie programmée en 2024

Le court-métrage réalisé en association avec Multiverse Fan Films, studio indépendant à but non lucratif spécialisé dans l'univers de DC Comics. Sa sortie est prévue en juin 2024 dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie et espère attirer l'œil des festivals dédiés aux fans-films ou aux supers héros.

L'histoire de Wonder Woman 1944

Ce court film propose de suivre le parcours de Diana dans la France occupée, qui va vouloir la libérer en compagnie d'autres héros et héroïnes de l'univers DC.

Le tournage d'un autre film est normalement programmé en septembre prochain au château de Carneville mais Guillaume Garbe n'en dit pas plus pour l'instant.