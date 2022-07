Carneville. Après 10 ans de travaux, la renaissance du château !

Après 10 ans de travaux, le château de Carneville dans le Cotentin est sauvé ! Les charpentes et les toitures qui étaient ravagées par la mérule, ce champignon mangeur de bois, ont été rénovées et où refaites.

Ces travaux n'auraient pu être accomplis sans une armée de bénévoles, via l'association des Amis du Château de Carneville qui compte 150 membres et de financements dont 490 000 euros du loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern et qui à permis de mettre en lumière le château et d'attirer de nouveaux mécènes mêmes étrangers.

C'est un soulagement, donc pour Guillaume Gabre qui avait racheté ce château du XVIIIe siècle en 2012 ! Aujourd'hui une nouvelle étape démarre avec la restauration des 73 portes et fenêtres de la bâtisse.

Guillaume Gabre Impossible de lire le son.

Le château et ses jardins sont ouverts à la visite au public du mercredi au dimanche de 10 à 19 heures, des animations y sont ponctuellement organisées, afin de collecter des fonds pour poursuivre cette aventure.

Du 15 juillet au 19 août, tous les vendredis à partir de 18 heures, marchés du terroir et de l'artisanat local, et concerts.

Du 25 août au 16 septembre, les "Apéros du vendredi" pour profiter des derniers couchers de soleil dans le parc. Animations, buvette et snack local.