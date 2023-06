Nord-Cotentin. Chaque vendredi, profitez  des "apéros" du château de Carneville

Chaque vendredi, depuis le 5 mai, le château de Carneville organise des apéritifs en musique. Il ouvre ses portes à 18 heures et les concerts débutent à 18 h 45. Sur place, « Le Goût d'Antan » vient proposer saucisses, frites et charcuteries. L'équipe du château prépare quiches, cakes, fromages, etc. Côté activités, chacun peut profiter de jeux en bois comme un Babyfoot, un Mollkky, un billard japonais, etc. Côté musique, vendredi 9 juin, place à au duo de jazz, la Malle au Jazz. Vendredi 16 juin, place aux Dépanneurs, qui proposent de la musique venue tout droit du Québec. Vendredi 23 juin, cap vers un univers folk rock avec Le voyage d'Igor, clown musical. Dernière date du mois : vendredi 30 juin avec Renaldh pour de la pop rock. Après le mois de juin, les prochaines dates seront le vendredi 7 juillet et 25 août.

Pratique. Chaque vendredi, de 18 à 21 heures. Programme complet sur le site : chateaudecarneville.com. Tarif : de 4 à 6 €. Première consommation offerte avec le billet d'entrée. Infos : 02 33 43 16 28.