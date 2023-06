Normandie. 80e D-Day : un spectacle de drones au-dessus des plages

Quand la mémoire et la technologie font équipe… À peine le 79e anniversaire célébré, la Région Normandie se prépare au 80e anniversaire du D-Day. Lundi 12 juin, elle a notamment annoncé l'organisation d'un spectacle de drones lumineux totalement innovant et moderne pour l'année prochaine, en 2024.

2 500 drones dans les airs

Il est prévu que 2 500 drones survolent en simultané les cinq plages du Débarquement (Sword, Utah, Juno, Gold et Omaha Beach), soit 500 drones au-dessus de chacune des plages. Pour des raisons d'organisation, de sécurité et d'accès liées à la venue de nombreux chefs d'État pour le 6 juin, ce spectacle aura lieu le vendredi 31 mai 2024, à la tombée de la nuit, pour environ 30 à 45 minutes de show dans le ciel. En son et lumière, "il racontera une histoire liée à la libération de la Normandie puis de la France et de l'Europe, explique Jean Quétier, le président du Comité du Débarquement. Le scénario est en cours de construction". C'est la société Dronisos, une start-up bordelaise leader mondial de show de drones, qui a été choisie.

Jean Quétier, président du comité du débarquement Impossible de lire le son.

Dans le reste du programme, la Région Normandie prépare une cérémonie internationale en hommage aux victimes civiles, une dizaine d'années après l'avoir arrêtée. Le lieu n'est pas encore déterminé. Elle va aussi consacrer une enveloppe d'1,5 million d'euros pour soutenir les manifestations et célébrations organisées par les collectivités locales ou les associations.