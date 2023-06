[Dossier] Le Havre. Dans les coulisses de la location des cabanes de plage mythiques

"À louer cabane de plage proche douches, eau potable, terrain de pétanque, équipée de chaises, tables, vaisselle, etc." Sur un site bien connu de petites annonces, un pan du patrimoine havrais est proposé à la location. Au début du mois de mai, on y comptait une dizaine d'offres : 80 € la semaine, 1 200 € la saison de mai à fin septembre, 500 € le mois de juillet… Une sous-location des cabanes de plage pourtant interdite. C'est la Ville du Havre, et elle seule, qui loue les emplacements dédiés. Comptez de 318 à 410 €, selon l'exposition de la cabane (vue mer ou non). "Les places sont rares", prévient la municipalité sur son site internet.

De plus en plus prisées

En cet été 2023, peut-être pour contrer ce type d'initiatives, elle a toutefois décidé d'ouvrir ce service à la location de courte durée, sur deux ou cinq jours. "Ce sera un test grandeur nature de l'attractivité de ces cabanes", selon Florent Saint-Martin, conseiller municipal chargé du littoral.

Sur internet, on trouve des annonces de location de cabane. Sous-louer n'est pourtant pas officiellement autorisé. - Capture d'écran

L'intérêt croissant pour les cabanes n'est pourtant pas à démontrer. "C'est comme pour l'immobilier : Le Havre devient tendance !", s'exclame Jacky Delamare, président de l'Association des usagers de la plage du Havre (AUPH), qui fêtera ses 30 ans en juillet. Elle regroupe 755 adhérents, cabanistes ou simples usagers des Bains Maritimes et terrains de sport. "Je reçois régulièrement des coups de fil de personnes étrangères au département, des Parisiens, même quelqu'un du Var." Une attractivité qui s'est accélérée ces dernières années avec, selon Jacky Delamare, "les 500 ans du Havre, les confinements et la popularité de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe… Mais je ne voudrais pas que l'on devienne comme Deauville, avec des cabanes qui resteraient fermées la plupart du temps." La fabrication de la cabane selon le modèle Chemetoff - du nom du paysagiste qui a imaginé la promenade de la plage - le montage, le démontage et l'hivernage sont à la charge des propriétaires. Alors qu'une cabane neuve se vend 2 500 à 3 000 €, selon les constructeurs, certaines se seraient écoulées jusqu'à trois fois plus cher, ces dernières années. Une fois titulaire de son emplacement, on est prioritaire pour le renouveler la saison suivante.

On compte en 2023 un total de 847 cabanes, soit 41 de plus que l'année passée. Le nombre d'emplacements ne devrait cependant pas croître à outrance, affirme Florent Saint-Martin : "Pas question d'avoir un tapis de cabanes sur la plage, comme dans les années quatre-vingt. La plage, c'est une ambiance particulière. Il faut que l'on puisse épouser du regard la mer, l'horizon." Outre les douze cabanes ouvertes à la location de courte durée, six emplacements accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été créés cette saison. Avant l'ouverture des Bains Maritimes, on totalisait une centaine de personnes sur liste d'attente pour obtenir un emplacement, dont 70 % pour une vue mer. Il convient de s'armer de patience : un seul emplacement vue mer supplémentaire a été officialisé cet été.