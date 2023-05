Cinéma. Le film tourné au Havre avec Louane et Michel Blanc bientôt en avant-première

L'équipe de tournage avait posé ses caméras pendant un mois au Havre et dans sa région. Le film Marie-Line et son juge, réalisé par Jean-Pierre Améris, sera projeté en avant-première nationale, jeudi 8 juin, à 20 heures, au Pathé des Docks Vauban. Une projection exceptionnelle, en présence du réalisateur mais aussi de plusieurs acteurs : Louane Emera - qui campe le personnage principal du film - Michel Blanc et Victor Belmondo. Le film sera également visible le vendredi 9 juin à 16 heures au Sirius, avant une rencontre avec le réalisateur à 17 h 30. Il ne sortira officiellement que le 11 octobre au cinéma.

Des rencontres et projections

Cet événement marquera le coup d'envoi des Révélations, nouvel événement culturel proposé par la ville du Havre, autour du cinéma et de l'éducation à l'image. Des nombreuses projections et rencontres sont prévues. Le producteur des films Baby Sitting 1 et 2 ou Alibi.com 1 et 2, Marc Fiszman, viendra évoquer son rôle samedi 10 juin à 17 h 30 au Sirius. Les dirigeants des cinémas havrais, Servanne Fouyer (Pathé), Stéphane Foulogne (Le Sirius) et David Lheureux (Le Studio) parleront de leur quotidien dans les salles obscures, samedi 10 juin à 14 heures au Sirius.

Le manga à l'honneur

Le mangaka havrais Tiers Monde débattra avec des invités sur le thème "Manga : sous-culture ou révolution ?", samedi 10 juin à 17 heures au Pathé. Le film culte de Sofia Coppola, The Virgin Suicides, qui ressortira en 4K l'été prochain dans les salles, sera quant à lui projeté en avant-première numérique le samedi 10 juin à 20 h 30, au Studio.

Un plateau de tournage aux Docks Vauban

Au centre commercial les Docks Vauban, un plateau de tournage sera reconstitué. Lors d'un parcours immersif et participatif, le public pourra tester les différentes étapes d'un tournage et vivre les conditions de préparation (casting, maquillage, répétitions, cascades, danse, etc.). Petits et grands peuvent s'inscrire ici pour participer gratuitement.

Le programme complet et les tarifs sont à retrouver sur lesrevelations.lehavre.fr