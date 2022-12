Cinéma. Servanne Fouyer : Le Havre sinon rien

Les sorties ciné en ce mois de décembre.

14 décembre

Avatar 2 : la voie de l'eau

Treize ans après le premier épisode en 2009, James Cameron nous permet enfin de retrouver les Na'vis. Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. De nouvelles épreuves épiques les attendent. "C'est l'énorme sortie de cette fin d'année, détaille Servanne Fouyer. Et les numéros suivants sont déjà prévus : Avatar 3 en 2024, le 4 en 2026 et le 5 en 2028." La saga a été fondatrice dans l'évolution du cinéma à la fin des années 2000. "Avatar, c'était LE premier film marquant en full-3D. On s'est tous équipés, tous les projecteurs de nos cinés ont été changés. C'était un pari."

7 décembre

Le Chat Potté 2 : la dernière quête

"Également pour les enfants et la famille, annonce Servanne Fouyer, Le Chat Potté 2." Notre héros félin aux yeux si attendrissants paie sa passion pour l'aventure et son mépris du danger. Il a épuisé huit de ses neuf vies. Et il a en outre perdu le compte au passage. Pour retomber, comme toujours, sur ses pattes, il se lance à la recherche, aux confins de la Forêt Sombre, de la mythique Étoile à vœu. Sa seule chance de retrouver ses vies perdues.

14 décembre

Mon héroïne

"Une petite pépite, juge Servanne Fouyer. C'est du 'feel-good movie' à la française, réalisé par la Rouennaise Noémie Le Fort." On suit Alex, qui rêve de réaliser un film avec Julia Roberts, alors que son quotidien dans la capitale normande est bien loin du glamour hollywoodien. La jeune cinéaste en herbe quitte Rouen et réussit à intégrer une école prestigieuse aux États-Unis, mais ses rêves sont brutalement brisés. Elle décide envers et contre tout de partir pour New-York. Sa stratégie est claire : elle va rencontrer la star de Pretty Woman et Erin Brockovitch et lui remettre son scénario.

21 décembre

Tempête

"C'est un très joli film avec Pio Marmaï sur la reconstruction d'une jeune fille après une chute de cheval. Et ça a été tourné en Basse-Normandie", insiste Servanne Fouyer. L'histoire commence bien entre la jeune Zoé et son alter ego Tempête, née dans le haras de ses parents. Mais un soir d'orage, la pouliche s'affole et renverse sa cavalière. Cette comédie dramatique ravira les passionnés du monde équin et les amoureux des beaux paysages de la Manche et du Calvados.