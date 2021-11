Le sang ? Il n'y en jamais assez, c'est pourquoi l'Etablissement Français du Sang organise aujourd'hui 14 juin, une collecte mondiale. Seulement 4% des Français donnent leur sang. Rendez-vous aujourd'hui dès 10h et jusqu'à 19h30, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et à Saint Sever, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h où est organisée une collecte des dons. Renseignements au 02 35 60 50 50.