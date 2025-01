Manche. Le don du sang à la peine en janvier et février

"C'est grâce aux dons de chacun que l'on peut aider un million de patients en France", rappelle Catherine Langlet, la présidente de l'association du don du sang bénévole du pays granvillais. Il existe des équipes partout en France, qui participent à l'organisation des collectes. Et il y a besoin de dons, notamment en janvier et en février.

Retrouver la route du don

"Est-ce que c'est parce que c'est l'hiver, est-ce que c'est après les fêtes… On a un petit peu du mal à se remettre en route, à reprendre le chemin des collectes. Ce sont vraiment deux mois toujours un peu difficile", explique Catherine Langlet. Elle propose : "Ça peut être, en début d'année, un petit challenge pour l'année 2025, de se dire 'allez, je vais essayer de donner régulièrement'." Une femme peut faire quatre dons par an et un homme six.

Le sang sert pour faire des transfusions, mais aussi pour fabriquer des médicaments, notamment pour soigner des cancers. La France est autonome en don de globules rouges et de plaquettes mais pas de plasma, les trois produits récupérés lors des dons.

Pratique. Pour donner son sang, les récoltes sont visibles sur le site de l'Etablissement français du sang.