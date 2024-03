Caen. Don du sang : une grande collecte juste avant Pâques

La Ville de Caen et l'Etablissement français du sang (EFS) organisent, vendredi 29 et samedi 30 mars, une grande collecte de don : "Caen donnes-tu ?". Installée dans le réfectoire de la mairie, elle se déroulera le vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 18h. Deux cent soixante donneurs sont espérés pour ces deux jours de campagne mobile et gratuite. L'inscription est obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr.

Toutes les informations sur les conditions de don sont à retrouver sur le site de l'EFS. D'autres collectes mobiles sont planifiées durant le mois d'avril. En cas d'indisponibilité sur ces deux jours, la Maison du don à côté du CHU accueille les donneurs toute la semaine. "Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !"