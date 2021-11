Baccalauréat : trop tard pour réviser...

En attendant la date fatidique, il n’était souvent question que de révisions, fiches et plannings, pour se donner toutes les chances d’obtenir le précieux sésame qui fait quitter les bancs du lycée pour ceux de l’enseignement supérieur. Cette année, ils sont 6 337 candidats inscrits dans l’agglomération rouennaise pour -passer les épreuves, dont 2 712 pour la ville-préfecture.

“Les parents stressent”

Anaïs et Laura sont toutes deux en terminale S, au lycée Camille Saint Saëns de Rouen. Chacune a suivi sa méthode pour être fin prête le jour J. “J’ai profité des vacances d’avril pour commencer à réviser mes cours. Il faut s’y prendre à l’avance, une semaine ne suffit pas pour tout retenir”, explique Laura. Anaïs a préféré mettre ses cours en fiches pendant les précédentes vacances, pour n’avoir plus qu’à apprendre les révisions venues. “Nous sommes tous plus ou moins stressés, sourit Anaïs, mais ceux qui le sont le plus restent nos parents !” Et les lycéennes de conclure avant la première épreuve de philosophie : “Ca ne sert à rien d’apprendre par coeur. Il suffit de travailler intelligemment pour comprendre les cours.”

Tendance Ouest a rencontré Anaïs et Laura qui passent leur baccalauréat cette année.