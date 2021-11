Bienvenue chez l’herboriste de la rue Damiette

Un peu d’escholtzia pour le sommeil, de l’aubépine contre les douleurs, de l’Harpagophytum pour l’arthrose et de la vigne rouge pour activer la circulation. Sur les étagères garnies de fioles et de sachets kraft aux étiquettes savantes, Antoinette Malparty promène un regard exercé. Dans la jungle des formules, cette herboriste, installée rue Damiette, finit toujours par trouver un remède à chacun de nos maux. “Les gens viennent et j’apporte mes conseils en fonction de leur pathologie. C’est une façon différente de se soigner”, plaide-t-elle. Dans la boutique à l’enseigne de Chiron, célèbre centaure réputé pour sa sagesse et ses enseignements sur l’art de guérir, flotte une odeur forte de tisane et de plantes séchées.

Un sujet inépuisable

“On travaille surtout sur la prévention et l’entretien de la santé. Bien se nourrir, bien dormir. Les fonctions essentielles qu’on a un peu trop tendance à oublier !” La plus ancienne des médecines humaines. Comment cette passion lui est-elle venue ?

“Avant, je travaillais dans la décoration. Mon mari était tapissier”. Mais le déclin de son activité l’amène à envisager à 54 ans, une reconversion. Intéressée depuis longtemps par les plantes, elle se forme alors à Paris à la naturopathie, lance une première herboristerie à Périgueux avant d’ouvrir à Rouen, il y a dix ans, cette boutique qu’elle tient depuis avec son fils Frédéric . Une pile de classeurs témoigne de ses recherches sur les effets des plantes mais aussi sur l’iridologie - médecine non conventionnelle basée sur l’analyse de l’iris - ou sur la médecine chinoise. “Le sujet est inépuisable”, concède, enthousiaste, celle qui, à 73 ans, campe derrière son comptoir... bon pied bon œil. Sans doute une question de nature.

Ariane Duclert