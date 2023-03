Insolite. Le Youtubeur Amixem organise un cache-cache au Mont Saint-Michel

Il semble que le Youtubeur Amixem apprécie le département de la Manche. Après une vidéo en janvier à Saint-Sauveur-le-Vicomte, le voilà qu'il récidive. Pour ses 8 millions d'abonnés, il a proposé, dimanche 26 mars une vidéo de cache-cache géant au Mont-Saint-Michel. La vidéo a été tournée courant mars.

Amixem et ses trois acolytes, Étienne Moustache (Jouneau de son vrai nom de famille), Thomas Deseur et Yvan Casta, avait un budget de 100, 500 ou 1 000 € pour créer leur cachette, pendant que le quatrième comptait. Dans leur vidéo, les quatre créateurs règlent un débat : "Le Mont, normand, les crêpes, bretonnes, le cidre, les deux", assure Thomas Deseur. Comme ça, c'est dit !

Thomas Velter, le directeur de l'Établissement public du Mont, a assuré qu'il y aurait plus souvent des tournages sur le Rocher. "Lorsque je vois qu'il y a un intérêt patrimonial, pour valoriser le site, pour le rendre plus visible vis-à-vis des publics qui regarderont le film, là, on peut être amené à accepter", estime-t-il.

