Equitation : trois jours magiques à Canteleu

Pendant ces quatre jours de concours, pas moins de 23 épreuves sont programmés dont plusieurs épreuves CSI*** comptant pour le classement mondial, mais aussi CSI* pour le classement européen. Encore une fois, Canteleu promet du très beau spectacle.

Près de 10 000 spectateurs attendus

Seule ombre au tableau, cette année, Equi Seine doit affronter la concurrence, puisque le CSI**** de Fontainebleau se tient aussi ce week-end. Toutefois, quelques nations ont déjà répondu présentes, à l’image de la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Irlande, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, la Suisse ou le Liechtenstein, mais aussi des pays d’autres continents comme le Venezuela, l’Argentine et les Emirats Arabes Unis. L’an passé, l’organisation d’Equi Seine avait rassemblé pas moins de 10 000 spectateurs, venus encourager les cavaliers participants au seul CSI*** du département de la Seine-Maritime. Pour rappel, en 2010, le Britannique Tim Stockdale, sur sa monture Fresh Direct Kalico Bay, avait remporté le Grand Prix. Pour les curieux et les passionnés de cheval, le rendez-vous a donc été donné au Haras du Loup à Canteleu, ce jeudi 23 juin à partir de 8 h 30.

Pratique. Entrée gratuite. Quelques épreuves à ne pas manquer : samedi, Prix du département de la Seine-Maritime, épreuve de puissance avec des barres à plus de 1,80 m. Dimanche, à partir de 15 h : CSI***, Grand prix de la Crea. Côté animations, l’association Equi Seine organise à nouveau l’activité pédagogique “l’enfant et le cheval”, permettant aux écoles de Canteleu de découvrir le monde équin à travers un baptême de poney, mais aussi le travail d’un maréchal ferrant et d’un dentiste équin. Plus d’informations sur www.equiseine.asso.fr.