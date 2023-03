Normandie. Crash sur l'émission Dropped : huit ans après la mort d'Alexis Vastine, la colère de son père

"On ne peut pas les laisser faire." Il y a huit ans, le 9 mars 2015, Alexis Vastine était victime d'un accident d'hélicoptère en Argentine, qui avait entraîné la mort de 10 personnes, lors du tournage de l'émission de télévision "Dropped", de TF1. Le boxeur normand, originaire de Pont-Audemer, dans l'Eure, avait décidé de participer à cette émission quelques semaines après le décès de sa petite sœur Célie. Le père d'Alexis Vastine, Alain Vastine, s'est confié au journal Le Parisien huit ans après ce drame.

L'ancien vice-champion de France de boxe accuse TF1 et la production : "On ne peut pas les laisser faire, sinon ils vont recommencer à faire du mal aux gens avec qui ils travaillent. Ils ont loué les hélicoptères les moins chers avec des pilotes inexpérimentés. Tout ça pour dépenser le moins d'argent possible. Tout ça pour en gagner le plus possible. TF1 est aussi coupable que la production."

"C'est le nageur Alain Bernard qui a prévenu mon fils"

Plusieurs membres de la société de production ALP (la société derrière Koh-Lanta, Fort Boyard et donc Dropped à l'époque) ont été mis en examen après une enquête conclue l'automne dernier. Alain Vastine, qui espère ainsi un nouveau procès en correctionnelle, ne digère pas leur "mensonge" : "Après l'accident, ils [TF1 et la production] ont dit à la télévision qu'ils avaient contacté les familles, c'est entièrement faux, affirme-t-il. J'ai appris qu'il y avait eu un accident d'hélicoptère le soir, en regardant la télévision. Je disais à ma femme que ça ne pouvait pas être eux, que ça devait être des passagers argentins. On s'est couchés mais on n'a pas réussi à dormir. On a attendu, attendu des nouvelles. C'est le nageur Alain Bernard qui a appelé mon fils Adriani pour lui annoncer la nouvelle le lendemain matin. La production n'a jamais apporté le moindre bouquet sur la tombe de mon fils."

L'association des familles des victimes a prévu de dévoiler un clip le 9 mars prochain, date anniversaire de l'accident, afin de mobiliser l'opinion publique.