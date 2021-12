JO de Rio : le boxeur de Normandie Alexis Vastine dans le coeur des athlètes français

Le 9 mars 2015, le boxeur normand Alexis Vastine est mort dans un dramatique accident d'hélicoptère. Plus d'un an après, le champion charismatique, originaire de Pont-Audemer (Eure) et encore très présent dans le coeur des boxeurs français.

Succès des boxeurs français aux JO

Les boxeurs français font un carton aux JO de Rio. Pour cette raison, France 2 diffusait le mardi 16 août 2016 un reportage consacré aux raisons de ce succès. Durant ce reportage, la mémoire d'Alexis Vastine, médaillé de bronze à Pékin, a souvent été évoquée par ses anciens camarades d'entraînement.

Brahim Asloum, ancien champion olympique et consultant boxe pour France Télévision a eu beaucoup de mal à retenir ses larmes sur le plateau.