Seine-Maritime : le Département met en place un plan de rigueur

Lors du prochain Conseil Général, qui se réunira le mardi 28 et le mercredi 29 juin prochain, le département de Seine Maritime va se voir contraint de redéfinir ses priorités. "L'environnement économique et financier est très défavorable, faisait remarquer Didier Marie. Pour la première fois de puis les années 80, les recettes de l'année en cours vont être inférieures à celle de l'année précédente." Et si les recettes baissent, les dépenses, elles, ne cessent d'augmenter. Les dépenses obligatoires de solidarité, comme l'APA (aide personnalisée à l'autonomie), le RSA (revenu de solidarité active) ou le PCH (prestation de compensation du handicap), ont en effet explosé.

Didier-Marie a donc annoncé que le département allait renforcer les actions prioritaires, et modifier voire supprimer certaines dotations dans les années à venir. En effet, la Seine-Maritime va mettre en place un pla pour économiser 600 millions d'euros, à l'horizon 2015.

Les organismes touchés par ces restrictions ? Les clubs sportifs professionnels, qui verront leurs dotations totalement supprimées dans deux ans. Une décision qui fera économiser, en 2012, 1,4 millions d'euros. Dans la même optique, la Seine-Maritime stoppe l'opération siège de bébé, par le biais de laquelle les familles du département recevaient un siège de bébé pour la naissance du premier enfant. Didier Marie affirmait par ailleurs que les économies passeraient également par la maîtrise de la masse salariale : les 4900 fonctionnaires territoriaux ne devraient pas voir leur nombre augmenter dans les prochaines années. Les mesures de restrictions sont nombreuses, et pour cause : le département de Seine-Maritime entend économiser 6 millions d'euros sur 4 ans.

"Les décisions que nous avons prises nous mèneront jusqu'en 2015. Il nous a fallu tout peser, tout redéfinir. Nous avons adopté une autre approche, nous passons du quantitaf au qualitatif."