Sale temps sur les finances du Conseil général de Seine-Maritime

Que découvre-t-on ? Que la source des recettes a une fâcheuses tendance à se tarir pendant que les dépenses dites de solidarité grimpent. Didier Marie, président (PS) de l’assemblée départementale, n’a de cesse de dénoncer la dette de l’Etat envers le Département. Elle atteindrait ainsi 618 millions d’euros depuis 2002. Un manque à gagner aux “conséquences très lourdes sur la situation financière”. C’est l’Aide personnalisée à l’autonomie (APA) et le RMI qui creusent le plus le trou, avec respectivement 273 et 126 millions d’euros. A cela, il faut ajouter des recettes fiscales en nette diminution. Personnes en difficulté, jeunes et aménagement du territoire seront donc les priorités en 2012. Le prochain budget sera voté en début d'année prochaine.