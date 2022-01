Seine-Maritime : 72 000 € pour les agriculteurs

Au cours de la commission permanente du 19 septembre 2011, le Département de Seine-Maritime, a décidé d’accorder au titre de la politique agricole départementale un total de 71 601,45€ :

- 2 940 € à cinq exploitations agricoles dans le cadre de la procédure "agriculteur en difficulté". Ce dispositif adopté par le Département en 2009 comprend la réalisation d‘un pré-diagnostic de la situation économique et comptable de l’exploitation, la réalisation d’un plan de redressement en lien avec les principaux créanciers et le suivi de ce plan sur 5 années.

- 39 993,45 € à six exploitations agricoles au titre du plan de modernisation des bâtiments d’élevages.

- 8 568 € de subvention de fonctionnement 2011 à l’Association des vendeurs directs de produits laitiers de Haute-Normandie au titre de la promotion des filières locales.

- et 20 100 € au Groupement régional des agriculteurs biologiques de Haute-Normandie pour les actions suivantes : le maraîchage biologique, la production laitière, la production blé ainsi que l’accompagnement des conversions et des installations.