Seine-Maritime. C'est parti pour la collecte nationale des Restos du Cœur

"On craint d'avoir une réponse un peu moins positive en raison de l'inflation…" À l'aube d'une nouvelle collecte nationale dans les supermarchés, difficile de faire des pronostics pour Lydie Poret, responsable de l'aide à la personne au sein des Restos du Cœur AD76 Littoral. Cette antenne, qui comprend 13 centres répartis entre Le Havre, le pays de Caux et le littoral de la Seine-Maritime, a enregistré 20 % de bénéficiaires supplémentaires cet hiver. L'antenne rouennaise, elle, en totalise une hausse de 18 % de personnes accueillies.

"Sur le centre de Bléville, par exemple, nous avions 600 familles l'an dernier à la même période, elles sont désormais 800, poursuit Lydie Poret. C'est la conséquence de l'augmentation des dépenses d'énergie." Pour cette même raison, le nombre de bénéficiaires accueillis d'avril à octobre, pour la campagne d'été, devrait être quasiment similaire à celui de l'hiver.

Objectif 170 tonnes

Les Restos font eux-mêmes face à la hausse des coûts des denrées ou produits d'hygiène qu'ils achètent et à celle des carburants. C'est pourquoi, malgré l'inflation, l'association compte beaucoup sur la solidarité des clients des supermarchés. En Seine-Maritime, ils seront près d'un millier de bénévoles répartis dans près de 150 magasins. L'antenne havraise ambitionne de récolter 70 tonnes de denrées, l'antenne rouennaise espère 100 tonnes.

Sur l'ensemble du département, les bébés aidés par les Restos du Cœur sont bien plus nombreux cette année. L'accent sera donc mis sur les couches et le lait infantile, qui pèsent lourd sur la facture des ménages modestes. De façon générale, les produits d'hygiène seront utiles, tout comme les produits non périssables : pâtes, riz, conserves de légumes, de viande, de poisson, lait, etc.