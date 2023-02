Télévision. Le Normand Esteban Ocon tombe le casque pour chanter aux Enfoirés

Une quarantaine d'artistes bénévoles sont mobilisés pour l'édition 2023 des Enfoirés, parmi lesquels des nouveaux noms et notamment un Normand. Esteban Ocon, pilote de Formule 1, originaire d'Évreux et membre de l'équipe BWT Alpine F1 Team, a rejoint la troupe officiellement au côté d'un autre Normand déjà présent lors de l'édition précédente, l'astronaute dieppois Thomas Pesquet. La scène, "ce n'est pas l'endroit où je me sens le mieux, avoue le pilote normand. Je préfère être dans un cockpit avec le casque, mais de le faire avec toutes ces belles personnes, c'est quand même incroyable".

Ces mêmes artistes mobilisés pour ce grand marathon de trois jours au profit des Restos du Cœur ont permis, en 2020-2021, d'offrir plus de 10 millions de repas aux personnes accueillies par l'association. Pour la saison 2023 des Enfoirés, six concerts ont été donnés entre le 12 et le 16 janvier, dont trois ont été enregistrés à la Halle Tony-Garnier de Lyon pour être diffusé le soir de la cérémonie prévue le vendredi 3 mars.

Depuis les premiers concerts des Enfoirées en 1989, les artistes de la troupe ont ainsi interprété 1 485 chansons, dont 578 en intégralité !