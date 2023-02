Formule 1. Zidane parrain de la nouvelle Alpine A523, pilotée par les Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon

Elle prend la suite de l'A522, l'A523 représentera l'équipe Alpine au moment d'aborder la deuxième saison depuis l'introduction de la nouvelle réglementation de la Formule 1 en 2022. Le nouveau bolide mêle à la fois le bleu historique d'Alpine sévissant depuis plus de cinq décennies dans les plus hautes sphères du sport automobile, le rose emblématique du partenaire titre BWT et un nouveau motif de cristaux symbolisant les racines alpines de la marque.

D'ailleurs l'écurie a également confirmé un design inversé intégralement rose pour les trois premiers Grands Prix de la saison à Bahreïn, en Arabie saoudite et en Australie.

BWT Alpine F1 team a profité de l'occasion pour présenter son duo 100% français et 100 % normands. Pour sa quatrième année avec l'équipe, Esteban Ocon sera rejoint par son compatriote Pierre Gasly, officialisé en octobre dernier. Tous les deux ont grandi en Normandie et se connaissent depuis l'âge de 9 ans. Les deux pilotes ont effectué leurs premiers tours de roues avec l'A523 lors d'une journée de tournage promotionnel lundi 13 février, à Silverstone en Grande-Bretagne, et se préparent à faire de nouveaux essais la semaine prochaine pour la présaison à Bahreïn avant la reprise de la saison programmée le 5 mars sur le circuit de Sakhir.

"Je suis impatient de commencer cette nouvelle saison avec BWT Alpine F1 Team", a confié Esteban Ocon lors de la soirée inaugurale de l'A523. "J'ai hâte de démarrer cette nouvelle étape de ma carrière", a expliqué de son côté Pierre Gasly, dernière recrue de chez Alpine.

La nouvelle Alpine A523 sera parée du rose du partenaire BWT pour les premiers Grand Prix de la saison 2023. - BWT Alpine F1 Team

Zidane nouveau parrain d'Alpine

Autre annonce choc du groupe, la nomination de Zinédine Zidane en tant qu'ambassadeur et parrain de ses programmes pour l'égalité des chances, Rac(H)er et le Concours d'Excellence Mécanique. Passionné de sports mécaniques, le champion du monde de football et ballon d'or 98 "aura aussi l'occasion, avec son regard d'utilisateur et d'ambassadeur, de participer à la réflexion sur la transition vers le futur de l'automobile et sur le développement des modèles d'Alpine de demain", précise le communiqué d'Alpine F1 Team publié le soir de la présentation de l'A523.