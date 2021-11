Nathalie Deshayes (Orange) rejoint la Crea

Le 4 septembre prochain, elle prendra la fonction de directrice générale déléguée de la CREA en charge du développement économique, de l’attractivité et de la solidarité.

"Le parcours professionnel de Nathalie Deshayes, sa connaissance du monde des entreprises et sa ersonnalité seront des atouts précieux pour renforcer la stratégie de développement économique ambitieuse de la CREA, explique la collectivité dans un communiqué. Première agglomération du nord-ouest et 8e territoire de France, la CREA vise deux objectifs prioritaires : le développement durable du territoire - faire de la CREA l’une des premières "Éco-Communautés" de France - et l’accès à un emploi pérenne pour le plus grand nombre."