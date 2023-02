[Photos + vidéos] Tourisme. Quand l'Irlande pose ses valises à Cherbourg

Des Français et même des Normands ne sont pas forcément tous informés : ils peuvent rejoindre facilement l'Irlande en partant de Cherbourg. Et avec le Brexit, les liaisons entre le pays du Trèfle et la ville ont d'ailleurs augmenté. Une belle opportunité pour le tourisme irlandais, et réciproquement. Pour fêter cette récente multiplication des accès en ferry, le Tourisme irlandais avait convié mercredi 15 février, à la mi-journée, à bord d'un Irish Ferries à Cherbourg, professionnels du tourisme, élus et médias normands à découvrir le meilleur du sud-est de l'Irlande.

Une vue sur le port de commerce de Cherbourg depuis le ferry.

Les différents départs pour l'Irlande depuis Cherbourg

Trois compagnies de ferrys assurent des liaisons entre Cherbourg et l'Irlande : Irish Ferries, avec jusqu'à quatre départs par semaine pour Dublin, la capitale de l'Irlande ; Brittany Ferries, qui propose un départ par semaine jusqu'à Rosslare ; et Stena Lines, qui s'enrichira d'un deuxième navire de luxe avec spa à partir du 30 juin, soit six départs contre trois par semaine, pour Rosslare.

La cuisine irlandaise était à l'honneur mercredi 15 février à Cherbourg.

En Normandie, un départ hebdomadaire pour Rosslare est aussi proposé depuis Le Havre, en Seine-Maritime. "Grâce à une grande facilité d'accès et à des liens historiques extrêmement forts et toujours présents dans de nombreux domaines comme la gastronomie et le patrimoine architectural, la Normandie est une région prioritaire pour le tourisme en Irlande", précise Monica MacLaverty, directrice chargée de promouvoir le tourisme irlandais en Europe du sud, notamment en France et en Espagne.

Et c'est notamment le sud-est du pays qu'elle souhaite faire rayonner auprès des Normands : "La région de Wexford investit énormément pour mettre en valeur et renforcer son patrimoine issu de l'héritage normand." Avant d'ajouter : "Nos Français connaissent bien l'ouest de l'Irlande comme la région du Connemara, avec Michel Sardou, mais nous voulons promouvoir aujourd'hui le sud-est de l'Irlande."

Que peut-on découvrir en Irlande ?

Parmi les prestations proposées, le Dunbrody Famine Ship, musée flottant retraçant la période de la Grande Famine ainsi que l'exode massif des populations vers le Nouveau Monde, situé dans la ville normande de New Ross ; le Kilkenny Castle, une forteresse du XIIe siècle située en plein cœur de la ville de Kilkenny, symbole de l'occupation normande. Comme à Bayeux, il y a aussi une tapisserie à voir en Irlande. Sans oublier la gastronomie de la région de Wexford, très fortement inspirée par les influences normandes.

Anthony from ⁦@TasteWexford_⁩ showcasing the delicious ⁦@Beanandgoose⁩ chocolate to our French guests, at our networking event in Cherbourg 🇫🇷 pic.twitter.com/s5nyYMufKG — Tourism Ireland (@TourismIreland) February 15, 2023

Quelques chiffres

La France était le 4e marché émetteur en 2019 : "Nous avons accueilli 557 000 Français en Irlande, ils restent en moyenne 10 jours, mais les personnes venant en ferry y restent plus longtemps, deux semaines", ajoute Monica MacLaverty. Cette même année, 16% des visiteurs français venaient de l'ouest de la France.

