Cherbourg-en-Cotentin. Pourquoi l'Irlande sera-t-elle au cœur des animations de la Ville en 2023 ?

Musique, théâtre, littérature, cinéma, street art, animations scolaires… Cherbourg-en-Cotentin se couvre de vert pour célébrer comme il se doit l'Irlande en 2023. La Ville et ses partenaires ont imaginé l'événement "Saison croisée". Objectif de ce festival : renforcer les liens avec le pays du Trèfle.

Catherine Gentile, adjointe à la culture, s'est expliquée sur ce projet :

Benoît Arrivé : "De nouvelles coopérations"

"La venue de l'ambassadeur Niall Burgess le 30 novembre a été l'occasion d'échanger sur les relations entre l'Irlande et Cherbourg-en-Cotentin, notait mercredi 8 février Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Outre les liaisons maritimes qui s'amplifient depuis le Brexit – près de 1 000 escales sont prévues en 2023 –, de nouvelles coopérations portuaires sont envisagées avec notamment les projets irlandais d'éolien offshore flottant, pour lesquels notre ville pourrait servir de base d'assemblage." Renforcer l'attractivité entre les deux territoires passe également par la culture, à l'image de la "Saison croisée".

Le programme des animations

Des animations culturelles auront lieu au premier semestre à Dublin et dans le sud-est de l'Irlande, puis au second semestre dans le nord-Cotentin. En mai et en juin, un concours d'éloquence en langue anglaise réunira des collégiens et des lycéens de Cherbourg-en-Cotentin. Des ateliers pédagogiques à l'automne porteront sur l'Irlande et concerneront près de 500 élèves des écoles. Un concert devrait animer le village de la Rolex Fastnet du dimanche 23 au samedi 29 juillet, un autre est programmé à l'Espace culturel Buisson, ainsi qu'une lecture publique à la bibliothèque Jacques Prévert par un écrivain irlandais, ou encore du théâtre au Trident.

Les dates et les horaires restent encore à définir. L'Agglomération du Cotentin et l'office de tourisme ont également prévu de communiquer sur une série d'animations sur l'année 2023. Un menu toujours concocté en lien avec l'ambassade de France et l'Alliance française à Dublin ainsi que l'ambassade d'Irlande à Paris.