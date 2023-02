Cherbourg. L'année 2022 du port de commerce en chiffres

Après deux années 2020 et 2021 difficiles avec le Brexit et la pandémie de Covid-19, les activités Transmanche ont bien repris pour le port de commerce de Cherbourg l'an dernier avec le renforcement des liaisons avec l'Irlande, la reprise des liaisons avec l'Angleterre début avril, mais aussi la mise en place d'une nouvelle ligne saisonnière qui dessert les îles anglo-normandes.

Les escales en forte hausse

Les escales sur l'année 2022 enregistrent une augmentation de 32 % par rapport à 2021, soit 930 escales contre 702, leur nombre ayant dépassé le niveau de 2019 (903), année de référence avant la crise du Covid. "Cette augmentation est essentiellement portée par les activités irlandaises avec l'exploitation de cinq navires sur les lignes Cherbourg-Rosslare et Cherbourg-Dublin", ajoute Yannick Millet, directeur des ports de pêche et de commerce. L'Irlande représente 58 % des escales totales, la Grande-Bretagne arrivant juste derrière alors qu'elle se trouvait en tête au classement, le Brexit étant bien sûr l'explication. 2023 prévoit une légère hausse des escales portant le nombre à 975. Un équilibre sur les liaisons entre Irlandais et Britanniques avec la Ville de Cherbourg-en-Cotentin n'est pas prévu pour cette année.

Le retour des passagers

Une hausse du nombre de passagers a aussi été constatée l'an dernier, avec 494 706 passagers transportés contre 159 955 en 2021. Les résultats 2022 restent toutefois très éloignés de ceux de 2019 qui totalisaient 620 000 passagers. La chute du trafic de la Brittany Ferries vers la Grande-Bretagne est à l'origine de ces chiffres. À noter aussi que 152 000 véhicules de tourisme ont aussi été enregistrés. Pour 2023, une estimation de 520 000 passagers et de 185 000 voitures est prévue.

Le fret en léger recul

Cherbourg est devenu le premier port français d'Irlande. Si le trafic entre le pays du Trèfle et Cherbourg a triplé en 2021, il a toujours été présent l'année dernière. Le fret affiche toutefois une baisse de 10 % avec 97 100 véhicules utilitaires transportés en 2022 contre 107 000 en 2021. Cette diminution s'explique par un premier trimestre 2021 exceptionnel puis l'arrêt de plusieurs semaines d'un navire de Stena Line.

Yannick Millet, directeur des ports de commerce et de pêche de Cherbourg, Séverine Jean, directrice d'exploitation de la criée, et David Margueritte, président.

L'explosion des croisières

2022 a été une année record avec 58 escales dont 13 inaugurales et 189 000 passagers dont beaucoup plus d'Allemands mais moins de Britanniques. L'activité pour l'année 2023 s'annonce moins forte avec seulement 40 paquebots ayant réservé le quai de France. "Le taux de remplissage des navires est estimé à 75 %, ce qui porte le nombre de passagers à 92 000 en tenant compte de la capacité des navires", annonce Yannick Millet.

Les perspectives pour 2023

Le port de commerce entend positionner Cherbourg comme leader dans les liaisons maritimes avec l'Irlande, préparer le port aux obligations environnementales et développer la surface des lieux qui le permettent.

Les travaux du terminal de ferroutage vont aussi bientôt démarrer. Enfin, les travaux de renforcement de la sécurité du port de commerce avec l'installation de clôtures doivent se terminer cette année.

