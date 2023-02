Cherbourg. Pêche : après une année 2022 "exceptionnelle", 2023 s'annonce plus difficile

Incidences du Brexit sur les zones de pêche et les quotas de capture, disponibilité de la ressource, prix du carburant… Autant de sujets auxquels le port de Cherbourg a été confronté en 2022. Malgré tout, des chiffres satisfaisants ont été enregistrés cette année, au-delà même des projections envisagées. Une hausse de 18 % du tonnage et de 30 % de la valeur des produits a été constatée par rapport à 2021. Séverine Jean, directrice d'exploitation de la criée, évoque une année "exceptionnelle".

Yannick Millet, des ports de commerce et de pêche de Cherbourg, Séverine Jean, directrice d'exploitation de la criée, et David Margueritte, président.

Une année 2022 réussie

La flottille hauturière avec sept navires a été au rendez-vous, avec un faible nombre d'arrêts techniques, qui étaient de plus de courte durée. "Une flottille côtière en augmentation avec une fréquentation plus accrue des navires des ports du nord-Cotentin comme Barfleur, Barneville-Carteret et Saint-Vaast-la-Hougue" explique aussi ces bons résultats, tout comme "les volumes supérieurs de coquilles Saint-Jacques observés en début et en fin de saison", "des apports significatifs de la pêche hauturière en espèces classiques et à fortes valeurs comme la seiche, le calmar et la dorade royale", et "des cours soutenus qui ont progressé tout au long de l'année 2022".

Le port de Cherbourg, 11e criée de France

Le port de Cherbourg se place au 11e rang des criées françaises, avec 5 903 tonnes (contre 5 200 espéré en début d'année) et un chiffre d'affaires transactionnel de 16 850 000 €. Le Ruban bleu 2022, attribué au navire ayant réalisé le meilleur chiffre d'affaires, revient au navire Maranatha II et le ruban blanc, attribué au navire ayant ramené le plus fort tonnage, au navire Marie-Catherine II. Ces bateaux appartiennent à l'Armement cherbourgeois

Le classement des principales espèces pêchées

Du côté des espèces pêchées, la coquille Saint-Jacques conforte sa première position depuis 2020. "Une belle progression pour cette espèce qui encourage au développement de ce marché bien spécifique", précise Séverine Jean. Il y a trois gisements disponibles autour de la Manche : ouest-Cotentin, nord-Cotentin et est-Cotentin-Baie de Seine.

En chiffres :

• Coquilles Saint-Jacques : valeur pêchée de 3,2 millions d'euros (contre 2,5 millions d'euros en 2021) pour 1 093 tonnes (941 en 2021) ;

• Calmars : 2,4 millions d'euros et 619 tonnes ;

• Seiches : 1,6 million d'euros et 560 tonnes ;

• Merlans : 1,3 million d'euros et 505 tonnes ;

• Soles : 874 746 € et 421 tonnes.

Les apports mis en vente sont issus de la pêche hauturière à 68 %, le reste pour la pêche côtière. Pour conforter cette place sur les coquillages, le port a acheté 3 000 bacs en 2022 dont 1 000 sont exclusivement dédiés à la coquille Saint-Jacques Label rouge.

Quelles perspectives pour 2023 ?

En revanche, l'année 2023 s'annonce difficile pour le port de pêche. Deux navires hauturiers vont quitter la flotte dans le cadre du Plan d'accompagnement mis en place par rapport aux conséquences du Brexit.

L'impact sur l'activité est estimé à -30 % en tonnage, une baisse à laquelle s'ajoute la hausse des coûts de l'énergie. Le port va revoir son fonctionnement pour maintenir le plus de stabilité, développer les activités annexes comme le stockage, la manutention et le chargement, les apports en crustacés et l'utilisation des viviers, rencontrer les clients pêcheurs et acheteurs pour répondre à leurs besoins. Des investissements importants seront réalisés : les locaux actuels, qui sont "dépassés", selon David Margueritte, président des ports de pêche et de commerce de Cherbourg, seront remplacés. Des études doivent être lancées cette année.