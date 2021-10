Cherbourg-en-Cotentin. Le maxi-trimaran Edmond de Rothschild remporte la Rolex Fastnet

1 jour, 9 heures, 14 minutes et 54 secondes, voilà le temps qu'il a fallu au géant des courses au large, le maxi-trimaran Edmond de Rothschild, pour relier Cowes (Angleterre) à Cherbourg (France) en passant par le Fastnet Rock, au sud-ouest de l'Irlande. Franck Cammas et son équipage ont coupé la ligne d'arrivée peu après 21 heures lundi 9 août et s'offrent ainsi une deuxième Rolex Fastnet Race consécutive, après leur victoire en 2019. Gitana 17 (c'est l'autre nom du bateau) a outrageusement dominé l'épreuve puisque le premier poursuivant, l'Actual d'Yves Le Blévec n'est arrivé que 9 h 30 après, au petit matin de ce mardi 10 août. Thomas Coville et Sodebo complètent le podium, après 1 jour et 20 heures de course.