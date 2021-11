C'est les vacances, les routes sous haute-surveillance

Dès vendredi soir, au moment où les premiers départs en vacances ont commencé à surcharger les grands axes, policiers et gendarmes étaient positionnés. Au total, 60 policiers, dans les agglomérations de Rouen, Le Havre et Dieppe, ainsi que 120 gendarmes, sont mobilisés.

"Il faut rappeler qu'en juillet et août 2010, nous avons recensé 27 morts en deux mois dans le département", explique Florence Gouache, directrice de cabinet du préfet de Seine-Maritime et de Haute-Normandie. Un chiffre alarmant. A titre de comparaison, 26 personnes se sont tuées sur les routes de Seine-Maritime depuis le 1er janvier, soit sur une période de six mois.

"Nous demandons aux forces de l'ordre d'être tout particulièrement vigilant sur la vitesse, les jeunes conducteurs, l'alcool et les stupéfiants au volant", explique Florance Gouache. Festivals, boîtes de nuit, bars : cet été, l'éthylotest sera de sortie au bord des routes.

"Ce déploiement est de grande envergure, similaire à celui de 2010. Nous pourrons intensifier les contrôles au cas par cas, selon l'évolution de la situation". Comme le résume si bien le Capitaine Guillaume Dennel, commandant des unités de sécurité routière à la DDSP : "il y aura du bleu partout".