Délinquance : on peut maintenant porter plainte sur internet en Seine-Maritime

Ce nouveau dispositif, qui s'étendra à toute la France jusqu'en mars, est expérimenté dans quatre départements depuis plus de dix ans. Il permet à une personne victime d'une atteinte à l'un de ses biens de renseigner, directement sur internet, un formulaire de pré-plainte, avant d'être recontacté rapidement par un policier ou un gendarme. Les atteintes à la personne, ne sont pas concernées par ce dispositif.

Les infractions concernées : vols dans un logement ou vol à la roulotte (dans une voiture), vol de deux roues, vol de téléphone portable, dégradation d'un bien privé, escroquerie... Attention, le vol d'une voiture n'est pas concerné, car il requiert une réaction rapide des forces de l'ordre.

Comment ça marche ? Un formulaire est à remplir sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Le commissariat ou la gendarmerie de votre choix vous recontacte sous 24 heures et un rendez-vous est fixé dans les 30 jours. "Le jour du rendez-vous, l'attente ne dépassera pas 15 minutes", assure François Mainsard, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime. Ce qui devrait éviter d'interminables files d'attente au commissariat, "ce qui dissuade parfois les usagers de porter plainte pour des infractions mineures", rappelle Florence Gouache, directrice de cabinet de préfet de Seine-Maritime. La pré-plainte en ligne pourrait représenter entre 800 et 1.000 actes par an dans le département.