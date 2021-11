Filo'R : c'est parti pour le bus à la demande

Son objectif est de mieux desservir en transports en commun les 50 000 habitants de 34 "petites" communes de la Crea, souvent excentrées. Tout se passe par téléphone. L'usager réserve son mini-bus en appelant le numéro vert 0 800 649 649 (appel gratuit depuis un poste fixe et disponible 7j/7, 24h/24) ou par internet www.la-crea.fr, au plus tard la veille (19h au plus tard).

Les tarifs de Filo'R sont ceux de la gamme des tarifs des transports en commun de la Crea. Il est possible d'acheter un titre un voyage auprès du conducteur.



Le voyageur peut, avec le même titre de transport, effectuer des correspondances avec les lignes du réseau, dans les mêmes conditions que sur le réseau de lignes régulières, soit une validité d'une heure entre la première et la dernière validation, sans limitation de correspondances.