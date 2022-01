Filo'R : le bus à la demande, comment ça marche

Son nom ? Le Filo’R. Son objectif ? “Répondre aux besoins de toute une population vivant en zone rurale”, indique Bernard Catti, vice-président de la Crea et maire d’Yville sur Seine. L’ idée est née en 2009. “Après étude, nous avons considéré que ce service était beaucoup plus souple et plus avantageux que d’instaurer des lignes régulières”, souligne Catherine Goniot, directrice du Pôle transport, mobilité et déplacement à la Crea. Car si la demande était faible dans ces petites communes, le besoin n’en était pas moins présent. “Il ne s’agit pas de remplacer les lignes régulières de bus, mais de permettre aux 50 000 habitants de 34 petites communes de se déplacer plus facilement.”



Pour 34 petites communes

Comme le soulige Bernard Catti, “c’est un service de proximité permettant aux habitants de se déplacer à l’intérieur d’une des huit zones qui ont été définies ou de rejoindre les lignes régulières pour se rendre à Rouen.” Il n’annule pas les lignes existantes et “Le Filo’R ne remet pas en cause le service départemental de ramassage scolaire”.

Quinze nouveaux véhicules sillonnent donc les routes depuis le 4 juillet, pouvant accueillir de huit à vingt personnes. “Les conducteurs ont été recrutés dans le secteurs où ils travaillent. Ils connaissent donc très bien les lieux.”

Le concept semble séduire les usagers puisque les débuts sont prometteurs. “Durant le mois de juillet, nous avons comptabilisé 4000 voyages. Nous sommes au-dessus des objectifs que nous nous avions fixés pour débuter”, se réjouit Catherine Goniot, bien que le lancement ait été fait au début de la période des congés estivaux.

La raison de ce rapide engouement ? pouvoir choisir ses horaires, pour un tarif identique à celui des bus de ville. “Les usagers sont satisfaits quasiment à 100 %”, affirme un conducteur de Filo’R. “Les quelques bémols que nous avons enregistrés sont liés à des petits dysfonctionnements au niveau du site internet.”

Besoin de transport en dehors des horaires réguliers, absence ou panne de véhicule ou désir de ne pas utiliser sa voiture reviennent le plus souvent dans la bouche de ceux qui ont choisi cette solution. Ainsi Alexine, 19 ans, n’aurait pas pu travailler cet été sans le Filo’R. “Je commence à 6h30 et le premier bus est à 7h. J’aurais donc été dans l’incapacité d’accepter le contrat que l’on me proposait.” Marjolaine, 22 ans, profite également du nouveau transport pour se rendre au travail. “C’est très pratique. L’autre jour, on m’a même appelée pour me dire que le bus aurait du retard.”

Enfin, l’autre “plus” de ce moyen de transport réside dans la convivialité. “Il y a moins de monde que dans un bus : le contact humain est du coup très agréable !” conclut dans un sourire Frédéric Cornu, mon chauffeur du jour.

Anne Letouzé

Repères

Filo’R Ce nouveau type de transport en commun est mis en place dans 34 communes rurales par la Communauté d’agglomération depuis le 4 juillet dernier.

Précurseur Il existe déjà en France des services de transport en commun à la demande. Mais le Filo’R est l’un des plus importants de ce genre.

Inscrits Depuis sa mise en service début juillet, environ 1300 personnes se sont déjà inscrites sur le site internet de réservation pour profiter des avantages du Filo’R.

340 arrêts sont desservis par les navettes Filo’R sur l’ensemble des huit zones. Certains ont été créés, d’autres partagent ceux utilisés par les lignes régulières.

Comment réserver son Filo’R ?

Pour bénéficier des services du Filo’R, il suffit de s’inscrire par téléphone au 0800 649 649 ou sur le site internet de la Crea www.la-crea.fr. Une fois le compte créé, il ne reste plus qu’à faire ses réservations par téléphone, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, ou par internet. La réservation peut se faire au maximum un mois à l’avance, et au minimum la veille avant 19h. Il suffit alors d’indiquer le point de départ et celui de l’arrivée ainsi que l’horaire souhaité. Le Filo’R circule tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, de 6h30 à 19h.

Qui peut en bénéficier ? N’importe qui, qu’il soit résident de la Crea ou non, ayant réservé à l’avance et désirant se déplacer à l’intérieur de l’une des huit zones définies ou rejoindre la ligne régulière des transports en commun. Les titres de transport utilisés sont les mêmes que sur l’ensemble du réseau de la Crea. Enfin, ces navettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.