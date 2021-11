Rouen : attention aux travaux du métro

“Les nouvelles rames seront plus longues que les anciennes. Certaines stations doivent donc être réaménagées”, explique Olivier Leroux, ingénieur en charge des infrastructures de transport à la Crea.



Circulation réduite

A la station Boulingrin, la refonte du terminus est en train de s’opérer et deux nouvelles voies créées pour simplifier le voyage des usagers. Attention donc du 11 juillet au 21 août, la station Boulingrin sera entièrement fermée et une navette mise en place, aux même horaires et desservant les mêmes stations que le métro. La montée et la descente des voyageurs se fera à la station Joffre. La circulation des voitures est réduite sur une voie dans la journée mais rétablie le soir.

L’élargissement et le renforcement du Pont Jeanne d’Arc a pour seul conséquence de modifier le cheminement piétonnier en le faisant changer de côté. Les modification apportées à la station Saint-Sever entraînent une réduction de la circulation dans les trémis. De 2x2 voies, elle passe à 2x1 voie. Aucun des accès au centre commercial, piétonnier ou automobile, n’a été cependant modifié.