Boulangerie : Philippe Hermenier Meilleur ouvrier de France

La preuve : cette barette tricolore qui orne maintenant sa tenue de travail, signe distinctif du MOF. Mais avant de pouvoir la porter, ce formateur de l’Institut National de Boulangerie a travaillé sans compter. Pour obtenir le précieux sésame, il a fallu des heures d’épreuves. Et près d’un an et demi de préparation car se présenter au concours de Meilleur Ouvrier de France implique énormément de travail en amont. “Nous devons créer nos recettes. J’ai voulu que les miennes restent très simples pour plaire à un maximum de personne.”

Reconnu aussi bien en France qu’à l’étranger, ce titre est une véritable consécration. “En préparant ce concours, j’ai beaucoup appris. Grâce à cela je vais pouvoir transmettre toujours plus et mieux.” Avec autant de passionnés, la boulangerie française a encore de beaux jours devant elle.