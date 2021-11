Le dessous des cartes d’un magicien bluffant

Il a la parole si facile qu’elle en deviendrait même suspecte. Sait-on jamais, d’ici à ce qu’il vous sorte un lapin de son flot de paroles. Mais du revers de la veste, il a simplement tiré un jeu de cartes, en fait sauter les quatre as. Et, en un tour de passe-passe, vous en a glissé un dans la main, le reprend dans le jeu, bat les cartes, le fait resurgir comme s’il devinait vos pensées. Yves Meret est devenu magicien par hasard. Le 17 septembre 2004, très exactement. “Je m’en souviens, c’était mon anniversaire !”. Un ami avait offert à ce professeur de mathématiques un DVD de magie. Et le charme a opéré.



Hypnotique

Il se forme alors à Paris auprès de Jean-Pierre Crispon et en six mois de pratique intensive, le voilà lancé. “J’ai d’abord commencé de table en table, dans les bars, les restaurants”. Il se frotte au public, s’aguerrit. Puis décide de créer son propre spectacle de close-up qu’il présente en 2009 à une soirée-tremplin au Double Fond, haut-lieu de la magie à Paris. Sur le thème “d’une petite soirée apéritif entre amis”, Yves Meret vous embarque insensiblement dans son monde. Avec des histoires de boîtes, de jus de fruit, d’un foulard qui lui vient de sa grand-mère. Il hypnotise son public, dans les mariages, chez les copains, dans les sous-sols du pub Emporium Galorium à Rouen, et bientôt avec un nouveau spectacle dont il ne laissera rien filtrer. “Ce qui me plaît dans la magie c’est de faire rire, de surprendre”, confie-t-il.

Il aime aussi créer, construit son show comme une suite logique. “On pose un problème et on cherche la solution. Parfois, cela peut prendre du temps, six mois, un an. Mais il y a toujours une solution !” Et là, c’est le professeur de mathématiques qui parle.

Ariane Duclert