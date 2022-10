Alençon. Journée de sensibilisation à la sécurité routière : "Je mettrai ma ceinture maintenant"

Des rires retentissent depuis l'intérieur du simulateur de retournement de voiture, dont l'atelier est animé par les bénévoles de l'Association la route en toute sécurité (ARTS36). La seconde d'après, l'amusement fait place à la peur et aux cris. La voiture se retourne avec trois jeunes filles à l'intérieur. Des balles de tennis en mousse s'abattent sur leurs visages. Nalidhja Alcabeland et ses amies sortent du véhicule avec la mine pâle. "C'est un truc de fou !", s'exclame le trio, volontaire au centre Épide. Cette expérience de simulation de retournement s'est déroulée mercredi 26 octobre, dans le cadre de la journée de sensibilisation à la sécurité routière coorganisée par le centre Épide, à Alençon.

Plus de 150 jeunes conviés

Depuis quatre ans, la journée est ouverte aux jeunes d'autres structures alençonnaises. Si les volontaires du centre Épide étaient près d'une centaine, une dizaine de personnes des quartiers de Perseigne et de Courteille ainsi que près de 30 jeunes de la Mission locale et une dizaine de jeunes du dispositif 16-18 ans du centre de formation l'AFPA étaient aussi conviés. Au total, plus de 150 personnes étaient attendues de 9h à 16h.

Une dizaine d'ateliers étaient proposés : "testochoc" pour la ceinture de sécurité, le "réfléxomètre" pour le temps de réflexion, le simulateur d'alcoolémie, le "parcours alcool et cannabis" avec des lunettes de simulation, un atelier deux-roues, animés par l'organisme Sécurité routière et par l'association Prévention routière, le simulateur de retournement par l'association ARTS36, venue de Châteauroux (Centre-Val de Loire), un atelier "répare ton vélo" de ML animations, la "Mobi jump" de l'association Édith Bonnem, un simulateur deux-roues de la Communauté urbaine d'Alençon et un dernier atelier de sensibilisation, animé par le SDIS de l'Orne.

L'Épide en quelques mots

Mickael Guilmin, formateur mobilité au centre Épide depuis sept ans, est à l'initiative de cette journée.