Alençon. Mission locale : un nouveau dispositif pour accompagner les jeunes

Les Missions locales sont nées en 1981, pour aider les jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire, à trouver un emploi. Dans l'Orne, elles sont au nombre de quatre : Argentan/Vimoutiers, L'Aigle/Mortagne, bassin de Flers, et bassin d'Alençon. En 2021, cette dernière a accompagné 1 611 jeunes, une augmentation de 4,5 % en un an. Parmi eux, 533 sont entrés dans un emploi, 186 en formation, 83 en alternance. "Il n'y a jamais eu autant de dispositifs ni d'aides financières", souligne Lionel Corbière, son directeur. Outre les permanences, une médiatrice en insertion sociale et professionnelle va dans les quartiers. Une rencontre ludique sera organisée le jeudi 3 mars à Perseigne, entre jeunes et chefs d'entreprise.

323 jeunes ornais ont bénéficié l'an dernier du dispositif "Garantie Jeune", mais au 1er mars, il sera remplacé par le Contrat d'Engagement Jeunes, avec davantage d'heures d'accompagnement pour résoudre les problèmes d'orientation, de mobilité, avec une allocation jusqu'à 500 € par mois. La Mission locale d'Alençon espère accompagner 400 jeunes avec ce dispositif.