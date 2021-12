Prudence lorsque vous êtes sous des lignes électriques

Régulièrement les sociétés ERDF et RTE réitèrent leurs conseils de prudence afin de préserver la sécurité de celles et ceux qui se trouvent à proximité de lignes électriques. Même sans contact direct, un arc électrique peut se former occasionnant de graves brûlures ou une électrocution. C'est pourquoi il est demandé de ne pas s'approcher ni d'approcher des objets trop près de ces lignes électriques.

Les principaux conseils à suivre sont :

. d'éviter de s’approcher des lignes électriques et de rester vigilant à leur approche,

. de ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une ligne,

. de manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et loin des lignes,

. de ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de grande hauteur,

. de ne jamais s’introduire dans un poste de transformation électrique.

Durant l'été les adeptes des sports en plein air comme le cerf-volant, les activités nautiques à voile ou encore l'ULM, etc. sont nombreux. Prudence, car le vent et les courants peuvent les emmener à proximité de lignes électriques.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site : www.sousleslignes-prudence.fr