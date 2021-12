Saint-Etienne-du-Rouvray : la Poste réouvre

Après neuf semaines de travaux, le bureau situé au 14 avenue Olivier Goubert offre désormais un visage plus moderne. En effet, la Poste s'est lancé dans un vaste plan de rénovation de ses agences. A Saint-Etienne, l'espace a presque doublé et est désormais composé d'un îlot d’accueil, de deux guichets, de deux bureaux La Banque Postale et d'un appareil de libre service affranchissement et d’un distributeur automatique de billets situé en façade. Les travaux auront coûté 150 000 €.