Ces orages pourront être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h. En conséquence, la préfecture de la Seine-Maritime appelle les conducteurs de tous

types de véhicules à la plus grande vigilance sur les routes du département. Les tables et chaises de jardin ou tout autre objet pouvant être projeté par les rafales de vent devront être mis à l'abri.