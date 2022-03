Une dégradation orageuse traverse la Seine-Maritime. "Elle concerne l'ensemble du département, même si l'activité la plus marquée devrait concerner l'est d'une ligne Barentin-Eu. Les orages attendus pourront être localement forts avec parfois de fortes précipitations pouvant atteindre 30 mm, de la grêle et de fortes rafales de vent", informe la préfecture de Seine-Maritime.