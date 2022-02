Orages : alerte orange jusqu'à 21h en Haute-Normandie

La Seine-Maritime est placée jusqu'à 21h en vigilance orange par Météo-France. "Un risque d'orage accompagné de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h, de pluies jusqu'à 30 mm localement, de grêle et d'une forte activité électrique est annoncé", prévient la préfecture de Seine-Maritime.

"Les violents orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur l'habitat léger et les habitations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Des départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations. Le préfet demande aux organisateurs d'évènements de prendre toutes précautions pour consolider les installations provisoires, mettre à l'abri les objets sensibles au vent, éviter les rassemblements sous les arbres et adapter la tenu des manifestations à l'évolution météorologique locale, en particulier en ce jour de Fête de la musique."