Détente et bien-être à E’Caux Bulles

E’Caux bulles à Yvetot est un lieu de détente pour ressourcer le corps et l’esprit. Le complexe propose en effet un ensemble d’activités en semaine et le week-end, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ces derniers, de 4 et 8 ans, peuvent participer à des séances ludiques dans le jardin aquatique, où plusieurs jeux leur sont proposés : marcher sur un tapis flottant, jouer avec les différents accessoires… Ces séances leur permettent de se familiariser avec l’élément aquatique et de commencer à apprendre à nager. Dès 2 ans, les enfants ont accès au cours “bébé nageur”, l’occasion pour eux de se sentir à l’aise dans l’eau, pour peut-être devenir un futur Jérémy Stravius.

Les moins jeunes, en dehors des cours et stages de natation, peuvent entretenir leur santé et leur ligne lors des séances d’aquafitness, et d’aquapower, de l’aquagym très dynamique, dont la particularité est l’utilisation d’accessoires de musculation : haltères aux bras et bottes aux pieds, une activité qui séduit particulièrement les hommes. Sans oublier l’espace détente, avec spa, hammam et sauna.



Pratique. Renseignements, tarifs et horaires au 02 32 70 64 39 ou sur www.vert-marine.com/e-caux-bulles-yvetot-piscine-76.