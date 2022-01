Pour ses 40 ans, il a couru un Ironman

L’ironman, c’est la version longue du triathlon. Celui des Embruns est réputé pour être l’un des plus durs au monde avec au programme 3,8 km de natation, 188 km de vélo comptant 5 000 mètres de dénivelé positif et enfin 42,195 km de course à pied ! C’est celui-ci, et pas un autre, que Georges de Araujo, policier de nuit à Rouen depuis plus de dix ans, a choisi de courir pour ses 40 ans.

Membre de l’équipe de France de Police, c’est un habitué des marathons mais l’épreuve s’est révélée très éprouvante : la chaleur s’est invitée ce jour-là. A la fin de l’épreuve de natation, il était dans les derniers : “je n’en ai jamais fait avant cette année”. Ce qui ne l’a cependant pas empêché de gagner 460 places sur l’épreuve de cyclisme et 250 lors du marathon. Son défi était de finir le parcours, le 15 août dernier. Pari relevé et avec brio : le policier rouennais a bouclé son ironman au bout de 13 heures et 7 minutes et est arrivé 180e. Ils étaient mille au départ.

Ecoutez le témoignage de Georges de Araujo, à son retour de l'ironman.